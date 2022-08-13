Вони могли б виїхати за кордон та чекати перемоги у безпечних містах, втім, вже 6 місяців волонтерять у прифронтовому Миколаєві. Працюють цілодобово і без вихідних, виготовляючи оптичні прилади для військових.

Наступна наша історія про людей з обмеженими можливостями, які доводять - не існує жодних обмежень для тих, хто має спільну мрію про вільну та незалежну Україну.

Ми з заглиблення чи з укриття можемо спостерігати за обстановкою.

Денис перевіряє перископи, на які вже чекають його побратими. Каже, такі оптичні прилади незамінні для розвідки чи окопної війни. Вони часто допомагають зберегти життя військовим. Їх вже неодноразово замовляли саме в миколаївських волонтерів.

Денис - військовослужбовець Збройних сил України:

У нас були так звані саморобні. Ми робили власноруч з підручних матеріалів. Але зустрілися з хлопцями і вони надали нам доволі сучасні, легкі у використанні прилади.

Самі придумали, самі й створили. Олександр разом зі своїми приятелями друкує деталі для перископів на 3-Д принтері та збирає їх. Каже від самого початку повномасштабного вторгнення шукали, чим могли сприяти перемозі над ворогом.

Олександр Федоров – волонтер:

Я сел за компьютер, нарисовал файлики, нарисовали один пробный, отдали военным, военные посмотрели, внесли свои корректировки, мы переделали. То, что мы производим сегодня, оно востребовано.

Перепрофілювалися досить швидко. Під виробництво задіяли свій колишній офіс. Тут і працюють, і живуть.

Такие они выходят с принтера. Это все чистится.

Частину деталей друкують, процес тривалий. На одну треба більше 6 годин, щоб витримати якість. Монокуляри та дзеркала купують - на них неможна економити. Аби дещо здешевити виробництво, використовують звичайні водопровідні труби. Єдина проблема зараз - пофарбувати вироби.

Замовлень - дуже багато, зізнаються волонтери. Навіть при цілодобовій роботі швидко зробити не вдається.

Сергій Шарата – волонтер:

Нас узнали по всей Украине, стали звонить из Киева, из Краматорска, Словянска, Песок, ребята, которые стоят на подступах к Херсону. Мы сотрудничаем со всеми и страемся помочь всем.

Власних ресурсів вистачило не надовго. Зараз купувати необхідні матеріали допомагають небайдужі. Олег - відомий миколаївський паралімпієць, саме шукає кошти під проєкт.

Олег Науменко – волонтер:

Я зробив канал в телеграмі. В мене багато друзів з України, з різних куточків світу, бо я часто подорожую по спорту. Робив розголос. Люди зацікавилися, стали питати, чим ми можемо допомогти.

Більшість працівників волонтерської команди мають інвалідність. Але переконані, що це не звільняє їх від обов'язку допомогти батьківщині у тяжкий час.

Сергій Шарата – волонтер:

У нас нет выбора. Мы хотим, чтоб Украина была свободной, чтоб дети наши тут жили. Чем больше людей останется и будет помогать, тем быстрее будет победа. Другого варианта не дано.

Про складнощі з коштами волонтери стараються не думати і зупинятися не збираються. Вже зараз виготовляють для військових і інші девайси за запитами. А найближчим часом планують запустити у виробництво новий власний продукт - сумки на сонячних батареях.