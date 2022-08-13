SpaceX вивела на орбіту ще майже півсотні супутників (відео) [ Редагувати ]
Американська компанія, яка належить Ілону Маску, вивела на орбіту 46 мінісупутників для поповнення орбітального угрупування глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Про це повідомляє пресслужба SpaceX у Twitter.
Запуск ракети-носія Falcon 9 відбувся з бази Космічних сил США Ванденберг у Каліфорнії.
Liftoff! pic.twitter.com/cPTwPQZkxk— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
Вже через годину після запуску 46 супутників відокремилися від другого ступеня ракети на низькій навколоземній орбіті.
Багаторазовий перший ступінь ракети-носія Falcon 9 здійснив вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон Of Course I Still Love You, яка знаходилася в Тихому океані, через 10 хвилин після запуску.
Falcon 9’s first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/fota9MpHu6— SpaceX (@SpaceX) August 12, 2022
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