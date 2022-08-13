В Миколаєві та Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
В Миколаєві та Херсоні 13 серпня пролунали вибухи, а майже через 10 хвилин після цього у Миколаєві оголосили повітряну тривогу.
На цю мить представники міської адміністрації Миколаєва ніяк не коментували подію.
На момент вибухів повітряної тривоги не було, але її оголосили в Миколаєві майже через 10 хвилин. До закінчення повітряної тривоги рекомендується залишатися в укриттях.
Місцеве ЗМІ "Новини-N" передає, що після вибуху у Миколаєві видно дим.
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