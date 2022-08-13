Місто-герой Ірпінь місяць стримувало наступ російської орди на українську столицю. Й опір обійшовся нищівними втратами. Майже півтори тисячі приватних будинків зруйновано російськими окупантами, 3 тисячі - пошкоджені. Близько 4 десятки багатоквартирних - не підлягають відновленню.

Декотрим ірпінчанам дали прихисток близькі, інші - власноруч відбудовують свої розбомблені оселі, дехто чекає на допомогу від держави, а є й такі, в кого дах над головою вже заявився - хоч і тимчасовий. Тут запрацювало одне з двох запланованих модульне містечко! Й вже навіть заселені перші мешканці. Про все це в деталях розпитаємо в міністра розвитку громад і територій України Олексія Чернишова.

Після Бучі, Макарова, Бородянки - тепер і в Ірпені. У місті на Київщині за участі Олексія Чернишова, міністра розвитку громад та територій України, відкрили модульне містечко.

Там перебуває наша кореспондентка Ярина Макарів.