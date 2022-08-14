У суботу, 13 серпня, українські військові завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Внаслідок роботи ЗСУ ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.

Армійська авіація двічі атакувала опорні пункти загарбників у Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на:

15 росіян;

1 танк Т-72;

4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.