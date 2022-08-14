Знищено техніку ворога: ЗСУ завдали удару на півдні [ Редагувати ]
У суботу, 13 серпня, українські військові завдали потужних ударів по російських окупантах у Херсонській та Миколаївській областях. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Внаслідок роботи ЗСУ ворог зазнав втрат у живій силі та техніці.
Армійська авіація двічі атакувала опорні пункти загарбників у Баштанському районі, а ракетно-артилерійськими підрозділами за результатами виконання вогневих завдань зменшено окупаційне військо на:
- 15 росіян;
- 1 танк Т-72;
- 4 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
У Музиківці та Новій Каховці знищено 2 склади ворожих боєприпасів. Остаточні втрати ворога - дорозвідуються.
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