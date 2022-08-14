Окупанти обстріляли два райони Дніпропетровської області [ Редагувати ]
В ніч на 14 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Внаслідок атаки ворога постраждав один цивільний. Про це у Telegram повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Очільник обласної військової адміністрації зазначив, що загарбники вночі тричі накрили вогнем Нікопольський район.
По Нікополю поцілили зі ствольної артилерії, 20 прильотів.
У місті пошкоджені:
- 9 багатоповерхових;
- 8 приватних будинків;
- школа;
- декілька магазинів.
Окрім цього, обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач. Кілька тисяч нікопольчан перебувають без світла.
Наразі на місці працюють електрики. На щастя, жертв немає.
Глава ОВА також поінформував, що росіяни били з "Градів" по Марганцю.
У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків й електромережа.
Резніченко додав, що у Криворізькому районі під обстріл ворожих "Ураганів" потрапила Зеленодольська громада.
Без жертв та руйнувань.
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