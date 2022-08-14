У трьох провінціях Афганістану дощі призвели до повеней. Про це повідомляє Xinhua.

Жертвами стихії стала щонайменше 21 особа. Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що ще багато людей зазнали поранень різного ступеня важкості.

Від потужних опадів постраждали багато сіл та селищ, які належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних і центральних районах країни.

Окрім цього, стихійне лихо зруйнувало сотні житлових будинків та знищило великі площі сільськогосподарських угідь і десятки садів.