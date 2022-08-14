В Афганістані десятків людей загинули через повені [ Редагувати ]
У трьох провінціях Афганістану дощі призвели до повеней. Про це повідомляє Xinhua.
Жертвами стихії стала щонайменше 21 особа. Серед загиблих місцевих жителів є жінки та діти. Зазначається також, що ще багато людей зазнали поранень різного ступеня важкості.
Від потужних опадів постраждали багато сіл та селищ, які належать до провінцій Логар, Вардак і Хост, розташованих у східних і центральних районах країни.
Окрім цього, стихійне лихо зруйнувало сотні житлових будинків та знищило великі площі сільськогосподарських угідь і десятки садів.
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