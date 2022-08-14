Окупанти обстріляли Слов'янськ [ Редагувати ]
У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області. Про це повідомляє мер Слов'янська Вадим Лях в Facebook.
В результаті зруйновано кілька приватних будинків.
За його словами, російські війська обстріляли мікрорайон Північний.
На жаль, ніч знову була неспокійною. Цього разу ворог обстріляв мікрорайон Північний. Зруйновано кілька приватних будинків. На щастя, обійшлося без жертв і постраждалих.
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