Піски - під контролем України, однак ситуація важка: в ЗСУ спростували брехню росії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Селище Піски Покровського району Донецької області й надалі перебуває під контролем ЗСУ. Однак ситуація там важка, а інтенсивні бої тривають.
Про це повідомляє речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.
Цієї ночі окупанти вкотре намагалися штурмувати селище, хоча пропаганда бреше про те, що вони повністю його контролюють.
Окрім Пісків, є ще кілька гарячих точок. Росіяни також намагаються штурмувати Красногорівку, а 13 серпня знову йшли в наступ на Мар'їнку.
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