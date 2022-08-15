Окупанти намагаються штурмувати позиції українських військ на всій лінії фронту на сході. Про це свідчить карта бойових дій Deepstatemap.

Проте українські військові тримають оборону та завдають втрат ворогу.

Північ

Російська армія зі своєї території щоденно обстрілює прикордонні території у Чернігівській та Сумській областях. Окупанти використовують міномети, артилерію та РСЗВ.

Схід

У Харківській області окупанти намагаються штурмувати на півночі регіону, а також в районі Ізюма. ЗСУ відбивають атаки і не дають ворогу просунутися далі.

Донбас залишається найважчою ділянкою фронту. Окупанти щоденно штурмують позиції захисників. Найважча ситуація поблизу Бахмута, Соледара, Сіверська, Святогірська та Авдіївки.

У районі Бахмута ворог має частковий успіх, водночас ЗСУ завдали противнику значних втрат біля Соледара.

Південь

Російські війська намагаються стримати просування ЗСУ та активно обстрілюють з далекобійної артилерії та авіації населені пункти. Важка ситуація у прифронтових громадах.

У Херсонській та Запорізькій області ЗСУ атакують мости та бази окупантів, знищуючи їх запаси боєприпасів та пального.