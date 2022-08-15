У Затоці на Одещині люди підірвалися на пляжі: двоє загиблих, один поранений (відео)

У смт Затока на Одещині двоє людей загинули й одного поранено внаслідок підриву на міні на пляжі. "Суспільне" з посиланням на Білгород-Дністровську міськраду повідомило, що група чоловіків купалася на пляжі бази відпочинку "Рута". Загинули двоє будівельників