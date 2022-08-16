В окупованому Криму прогриміли вибухи [ Редагувати ]
В окупованому Криму прогриміли вибухи.
Очевидці повідомляють про вибухи у Джанкойському районі Криму. Місцеві мешканці чули гучні "хлопки". Зараз із різних точок видно чорний дим.
Чекаємо офіційної інформації.
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