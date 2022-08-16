Окупанти обстріляли Дніпропетровську область [ Редагувати ]
Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький.
Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Потрапив по Мар'янському та Великій Костромці Зеленодольської громади.
Поранено дві жінки - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід.
Нікопольський район армія рф накрила вогнем двічі. По мирній території були 40 прильотів з "Градів" і 10 зі ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали.
У Червоногригорівській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, гаражі та автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном і техніку місцевого агропідприємства.
Перебито газопровід і лінію електропередач. Без світла залишились дві тисячі людей. На місці працюють аварійні бригади.
по темі
В ніч на 14 серпня окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровської області
У вівторок вночі, 16 червня, Харків піддався одному із наймасованіших обстрілів за останній час
У ніч на 16 серпня російські військові в черговий раз обстріляли Слов'янськ Донецької області
Кількість постраждалих в результаті сьогоднішнього обстрілу Харкова зросла
У ніч на 14 серпня російські війська обстріляли місто Слов'янськ Донецької області