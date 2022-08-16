Окупанти вночі обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

Від російських ударів знову постраждали два райони - Нікопольський і Криворізький.

Криворізький район ворог обстріляв з "Ураганів". Потрапив по Мар'янському та Великій Костромці Зеленодольської громади.

Поранено дві жінки - 20 і 84 років. У селах пошкоджено кілька приватних будинків і газопровід.

Нікопольський район армія рф накрила вогнем двічі. По мирній території були 40 прильотів з "Градів" і 10 зі ствольної артилерії. Попередньо люди не постраждали.

У Червоногригорівській громаді пошкоджено 9 приватних будинків, гаражі та автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном і техніку місцевого агропідприємства.

Перебито газопровід і лінію електропередач. Без світла залишились дві тисячі людей. На місці працюють аварійні бригади.