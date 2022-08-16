В Сумській області спростували чутки про прорив кордону ворожими ДРГ [ Редагувати ]
Ворожі ДРГ
Джерело: УНН
Джерело: УНН
В Сумській області сьогодні поширювалася інформація про нібито спробу прориву кордону ворожими диверсантами. Виявилося, що це фейк.
Про це повідомляє очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Усі заяви про спроби прориву кордону ворожими ДРГ в Сумській області - фейк", - йдеться в заяві Живицького.
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