На Запоріжжі оновлюють план евакуації населення на випадок аварії на Запорізькій АЕС [ Редагувати ]
Готовими треба бути до будь-якого сценарію. На Запоріжжі оновлюють план евакуації населення на випадок аварії на Запорізькій АЕС. У військово-цивільній адміністрації порахували, у разі катастрофи - евакуювати доведеться усе населення в радіусі 50-ти кілометрів. А це майже півмільйона людей одразу з двох областей - Запорізької та Дніпропетровської.
В самому ж Енергодарі ситуація залишається напруженою. Окупанти продовжують обстрілювати місто і звинувачувати у цьому ЗСУ. Внаслідок таких атак загинув працівник станції, ще двоє людей отримали поранення. Більше про ситуацію і у місті, і на АЕС - розкаже Інна Гогой.
Тривожні повідомлення з Енергодару надходять щодня. Напередодні російські військові захопили місцевий лабораторний центр. Там працювали зо три десятки людей, які відмовилися співпрацювати з окупантами. Через те, що від початку серпня росіяни вже неодноразово обстрілювали Запорізьку АЕС, станція працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної безпеки, повідомляють у Національній компанії "Енергоатом".
Під час обстрілів серйозно пошкоджені азотно-киснева станція, об'єднаний допоміжний корпус, насосна станція господарсько-побутових стоків. Пошкоджень також зазнав відкритий розподільчий пристрій. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, високою є і пожежна небезпека.
Постійні обстріли, військова техніка на атомній станції - усе це загрожує ядерною катастрофою, масштаби якої важко уявити. Уряди 42-х країн разом із представниками Євросоюзу днями оприлюднили спільну заяву - закликають росію негайно вивести війська, забрати чужинців зі станції та її околиць і допустити туди фахівців МАГАТЕ. Втім росія ігнорує всі міжнародні вимоги, продовжуючи свій ядерний терор.
Володимир Зеленський, Президент України:
Потрібно переходити від обговорень і закликів до нових жорстких санкцій проти росії, проти росатому і всієї атомної галузі держави-терориста. Усі російські сили повинні негайно забратися з території станції і сусідніх районів без жодних умов. Світ багато десятиліть боровся за незалежний контроль над усіма діями з ядерними матеріалами і радіаційну безпеку. І, якщо зараз світу не вистачає сили і рішучості щоб захистити одну атомну станцію, то це означає, що світ програє, програє терористам.
Визнати дії росії на Запорізькій АЕС актом ядерного тероризму закликали міжнародну спільноту й у Верховній Раді України.
Ольга Василевська-Смаглюк, народна депутатка України:
Ми маємо на меті звернути увагу всієї світової спільноти до ситуації на ЗАЕС, ввести туди миротворчі війська, ввести туди експертів МАГАТЕ, я підкреслюю незалежних експертів МАГАТЕ. Окрім цього ми закликаємо всі країни піддати санкціям компанію росатом, а також інші компанії, пов'язані з росатомом.
Нині показники радіаційного фону в Енергодарі не перевищують норми. Втім в обласній військовій адміністрації зауважують - треба бути готовими до загострення ситуації на Запорізькій АЕС. Посадовці складають план евакуації з зони ризику та визначають, як інформуватимуть населення про можливу загрозу, особливо на тимчасово окупованих територіях.
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У разі викиду радіоактивних речовин - усе залежатиме від погоди. Тут важливі - і пора року, і напрямок вітру, і навіть вологість повітря. Але зараз, на відміну від катастрофи на ЧАЕС, завдяки розгалуженій системі моніторингу - спецслужби та населення зможуть оперативно зреагувати на ситуацію.
Серед іншого - розглядається і план евакуації населення. Про це повідомив очільник МВС Денис Монастирський. І зазначив, контролю станції немає.
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