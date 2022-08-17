Окупанти в районі Богородичного Донецької області намагалися вести наступальний бій, але успіху не мали і відійшли. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли зі ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку війська рф з метою коригування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони продовжують активно вести розвідку БПЛА. Також здійснювалися обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївки та ще вісімнадцяти населених пунктів.

Окупанти завдали авіаударів біля Старого Салтова і Мосьпанова. Ведуть наступ недалеко від Лебединого і Базалеевки, бої тривають. Окупанти Дистанційно мінують місцевість - цього разу біля Лебединого.

На Слов'янському напрямку противник бив з танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького.

У районі Донецька окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається поліпшити тактичне становище військ.

У районі Краматорська зафіксовані артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов'янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в Краматорському районі. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат і відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцева, Білогорівки та Майорська. Війська противника завдали авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Окупанти зробили спроби наступальних і штурмових дій неподалік від Зайцева, успіху не мали, відійшли. У районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку з танків і артилерії різних типів обстріляні території поблизу Авдіївки, Мар'їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного і Невельського. Ворог завдавав авіаударів у районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії в районі Опитного, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли зі ствольної та реактивної артилерії і танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Лук'янівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка. Також російські війська вели наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримали жорстку відсіч і відійшли. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки. Окупанти замінували місцевість в районах інженерного та Українського.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на утриманні займаних позицій, недопущенні просування наших військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.

Ворог вживає заходів щодо заповнення втрат. Здійснював обстріли зі ствольної, реактивної артилерії і танків в районах Миколаєва, Степової Долини і ще 27 населених пунктів.

Окупанти завдали авіаційних ударів і вели наступальні бої недалеко від Білогірки. Українські воїни неабияк прорідили порядки російських загарбників і змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами.