ЗСУ знищили ще 200 окупантів і шість танків: названі нові втрати росії [ Редагувати ]
За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 200 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила 44 100 військовослужбовців.
Найбільших втрат за минулу добу російські окупанти зазнали на Харківському та Донецькому напрямках.
Загальні бойові втрати росії на 17 серпня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 44100 (+200) осіб ліквідовано;
- танків - 1886 (+6);
- бойових броньованих машин - 4162 (+10);
- артилерійських систем - 993 (+4);
- РСЗВ - 263 (+0);
- засоби ППО - 136 (+0);
- літаків - 233 (+0);
- вертольотів - 196 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня - 792 (+2);
- крилаті ракети - 190 (+0);
- кораблі / катери - 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3054 (+5);
- спеціальної техніки - 93 (+1).
по темі
Російські війська в ніч на 17 серпня вдарили ракетами по Одеській області літаками стратегічної авіації Ту-22М3 з пуском Х-22
Окупанти в районі Богородичного Донецької області намагалися вести наступальний бій, але успіху не мали і відійшли
В Сумській області сьогодні поширювалася інформація про нібито спробу прориву кордону ворожими диверсантами
У понеділок, 15 серпня, жителі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області почули вибух