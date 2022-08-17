Служба безпеки встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

За злочинами, зокрема, стоять двоє російських командувачів.

Хто віддавав злочинні накази?

Як зазначили в СБУ, мова йде про заступника командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова та командувача 11 окремої інженерної бригади полковник Дмітрія Маркова.

Вказано, що вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.

Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.

Слідчі з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.

Хронологія подій

За даними правоохоронців, 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння:

захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;

унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;

зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;

здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.

Наразі зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Вже завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями ККУ:

ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).

Обвинувальний акт направлено до суду.