СБУ опублікувала хронологію підриву Північно-Кримський каналу [ Редагувати ]
Служба безпеки встановила хронологію захоплення Каховської ГЕС і підриву Північно-Кримського каналу. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
За злочинами, зокрема, стоять двоє російських командувачів.
Хто віддавав злочинні накази?
Як зазначили в СБУ, мова йде про заступника командуючого Чорноморського флоту рф з матеріально-технічного забезпечення генерал-майора Міхаїла Яснікова та командувача 11 окремої інженерної бригади полковник Дмітрія Маркова.
Вказано, що вони безпосередньо командували захопленням Каховської ГЕС та підривом споруд Північно-Кримського каналу.
Їхні дії негативно вплинули на водозабезпечення регіону, функціонування зрошувальної системи Херсонської області, завдали значної шкоди довкіллю та матеріальних збитків Україні в особливо великих розмірах.
Слідчі з’ясували, що генерал-майор Ясніков віддавав накази щодо захоплення обох об’єктів критичної інфраструктури, а полковник Марков керував підривами.
Хронологія подій
За даними правоохоронців, 24 лютого російські військові із застосуванням важкого озброєння:
- захопили адміністративні будівлі та споруди Каховської ГЕС і взяли у заручники персонал;
- унеможливили функціонуванню гідроелектростанції у штатному режимі;
- зруйнували автодорожній міст, позбавивши об’єкт життєво необхідної логістики;
- здійснили низку підривів споруд Північно-Кримського каналу, щоб подати дніпровську воду до тимчасово окупованого Криму.
Наразі зловмисників підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Вже завершено досудове розслідування у кримінальному провадженні, розпочатому за двома статтями ККУ:
- ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);
- ч. 2 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб за попередньою змовою).
Обвинувальний акт направлено до суду.
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