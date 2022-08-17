Розвідка показала знищення ворожої системи РЕБ на відео [ Редагувати ]
Українські військові за допомогою безпілотника знищили станцію радіоелектронної боротьби окупантів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки в Telegram.
Зазначається, що знищенням станції займався спецпідрозділ ГУР Міноборони України.
"Незважаючи на її активну роботу, українські воїни зуміли підлетіти прямо до неї за допомогою БПЛА й нанести фатальні удари по місцю дислокації даної станції", - йдеться у повідомленні військовослужбовців.
ГУР оприлюднило відео знищення ворожої станції РЕБ.
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