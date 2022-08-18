Прем'єр Угорщини заявив про кінець епохи Заходу через війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що після завершення війни росії проти України Захід стане слабшим, ніж до її початку.
Про це повідомляє Орбан в інтерв'ю Tichys Einblick.
За його словами, країни Заходу не зможуть виграти війну в Україні військовим шляхом, в той же час санкції проти Росії нібито ніяк не дестабілізують її. При цьому, на його думку, збиток від введених проти країни-агресора обмежень для Європи "величезний".
"Цілком можливо, що саме ця війна демонстративно покладе край пануванню Заходу", - заявив Орбан.
Прем'єр також додав, що від війни виграли тільки ті, у кого є власні джерела енергії.
"Росіяни наживаються. Імпорт Євросоюзу з Росії скоротився на чверть, але доходи "Газпрому" подвоїлися. Виграли китайці, які раніше перебували в залежності від арабів. І, звичайно, великі американські корпорації отримують вигоду", - зазначив голова уряду Угорщини.
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