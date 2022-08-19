російські окупанти погрожують замінувати всю важливу інфраструктуру Мелітополя у разі виходу з міста.

Про це повідомляє мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, окупанти вже почали вивозити свої сім'ї з міста, а колаборантів до окупованого Криму не пускають, розвертають на пункті пропуску назад.

"Серед окупантів панічні настрої. Вже п’ятий день вони проводять евакуацію своїх родин з території міста Мелітополя. Колаборантів не впускають до Криму. Ми вже маємо не один, а декілька прикладів, коли колобарантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області", - сказав він.