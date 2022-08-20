Про ядерний шантаж росії й ситуацію на ЗАЕС Гутерриш говорив напередодні у Львові із Володимиром Зеленським та Реджепом Таїпом Ердоганом. Тандем "ООН плюс Туреччина" вже не вперше виступає на дипломатичному фронті. Варто лише згадати нещодавню "зернову угоду".

Як саме Організація об'єднаних націй та Анкара проявили себе у російсько-українській війні? Який успіх мали їхні зусилля? І на чиєму боці грають? Далі - у нашому матеріалі.

Антоніу Гутерриш знову в Україні. Кількаденний візит генсека ООН почався у Львові, де його зустрів Володимир Зеленський. Другого гостя тандему, президента Туреччини Реджепа Ердогана, український президент вітав у палаці Потоцьких. Разом із ним приїхали міністр нацоборони та голова розвідувальної організації. Це перший візит Ердогана в Україну з початку повномасштабного вторгнення росії.

Зустрілися усі втрьох поговорити про припинення війни. Зеленський наполягав: за стіл переговорів з росіянами під час обстрілів окупантами не сяде. Для голови держави важило, щоб іноземні гості почули кожне сказане ним слово. Аж так, що виправив недоліки роботи свого перекладача сам, англійською.

Саме тому переговори можливі лише коли або після того, як росія вийде з усіх територій, які незаконно контролює.

Володимир Зеленський, президент України:

А ще я сказав про вікно можливостей. Я сказав, що такого бути не може. Бо про які можливості ми говоримо, якщо в цьому "вікні" ми щодня бачимо зброю та обстріли з російського боку. Перш за все, вони мають забратися з нашої території. А вже потім подивимося, що буде. А ще я сказав - "Слава Україні".

Обидва іноземних гості на словах декларують непохитну позицію щодо територіальної цілісності та суверенності України.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Я зберігаю віру у те, що зрештою війна закінчиться за столом перемовин. У принципі зі мною згодні і пан Зеленський, і пан Гуттериш. Основна проблема в тому, щоб визначити найкоротший і найсправедливіший шлях, що веде до столу переговорів.

Говорили високопосадовці і про ядерну безпеку в Україні. А ще про розслідування вбивства українських військовополонених в Оленівці. Втім сенсацій львівський саміт не приніс. Та їх ніхто й не чекав. Повномасштабне вторгнення росії в Україну продемонструвало всьому світові безпорадність ООН, як інституції, що має підтримувати мир на планеті.

Щоби зупинити війну, Антоніу Гутерриш наприкінці квітня відвідував спершу москву:

Антоніу Гутерриш, генеральний секретар ООН:

Ми надзвичайно зацікавлені у пошуку шляхів до ефективного діалогу, створенні умов для якнайшвидшого перемир'я та для мирного рішення.

А після приїздив генсек і до Києва. І саме в цей час росіяни демонстративно вдарили по українській столиці ракетами. Ніби підкреслюючи свою зневагу до ООН та міжнародного правопорядку. Тож усе, що залишається керівництву Організації об'єднаних націй - висловлювати співчуття та глибоке занепокоєння.

Антоніу Гутерриш, генеральний секретар ООН:

Сьогодні Україна в центрі нестерпного душевного болю. Безглузді смерті людей, масові руйнування, неприпустимі порушення прав людини та законів війни. Позиція ООН чітка. Як я сказав у москві, вторгнення росії в Україну є порушенням її територіальної цілісності та Статуту ООН.

Більш-менш успішним кейсом у російсько-українській війні для ООН стала підписана в Стамбулі "зернова угода".

І то найбільші й цілком заслужені лаври в ній дісталися турецькому президентові. Реджеп Ердоган ще від листопада минулого року позиціонує себе миротворцем і посередником між Києвом та москвою. Він послідовно запрошував і запрошує сторони до перемов на своєму майданчику.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Ми впевнені, ніхто не програє, якщо буде встановлено чесний мир. Натомість тривалий конфлікт нікому не принесе вигоди.

Для Ердогана мирний процес між Києвом та москвою - елемент складної геополітичної гри. З одного боку - він закриває Босфорську протоку для військових кораблів росіян, забезпечує Україну військовою технікою і представляє інтереси НАТО в регіоні, значно обмежуючи російський вплив на Кавказі. З іншого боку - Туреччина не приєдналася до західних санкцій, посилюючи тісні економічні зв'язки з москвою. Веде з нею переговори про подальшу купівлю зенітних ракетних комплексів С-400. Тобто зусібіч Анкара дбає про власні інтереси.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Зустріч наших делегацій у Туреччині була дуже плідною. Обговорено різні теми, зокрема політику, торгівлю та економіку. Я впевнений - відкривається нова сторінка турецько-російських відносин.

Востаннє Ердоган з путіним зустрічалися п'ятого серпня у Сочі. Жодних офіційних заяв щодо України за підсумками саміту не було. Однак оминути тему війни вочевидь не могли.

Оглядачі припускають, у кремлі скористалися нагодою передати Києву через Ердогана свої побажання, про які не готові говорити відкрито. І коштуватиме це кремлю недешево. Зокрема, схоже, що росія змирилася з поступкою своїми інтересами в Сирії - днями Туреччина розпочала спецоперацію для створення п'ятдесятикілометрової зони безпеки біля свого кордону. Це ще одне свідчення зменшення російського зовнішнього впливу через провал в Україні. А для Києва - сигнал наполягати на проведенні мирних перемов з москвою лише на своїх умовах.