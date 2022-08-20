ЗСУ знищили три БПЛА окупантів за добу [ Редагувати ]
Українські бійці збили три безпілотники російських окупантів. Ворожі цілі приземлили за минулу добу. Про це повідомляється у Facebook Командування Повітряних сил.
Протягом доби 19 серпня підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України на південно-східному напрямку знищено три російські безпілотники оперативно-тактичного рівня.
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