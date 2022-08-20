У лікарні на Волині польські хірурги-травматологи практикують новітні технології зрощування кісток. Щодня іноземні медики приймають та ретельно оглядають пацієнтів, відбираючи нетипові випадки для операцій та пліч-о-пліч з українськими колегами рятують пацієнтів.

Віталій невдало упав із велосипеда й травмував стегно. Тепер переселенець із Чернігівщини ходить на милицях.

Віталій Хорошев, пацієнт Волинської обласної клінічної лікарні:

На велосипеді з онукою їхав - вона на рамі... Нам лікарі сказали відразу: замінювати суглоб, хоча її лікар на реабілітації: там можна було відразу три шурупи вкрутити - і він би вже, каже, давно бігав би. А зараз час утратили… Ось болить таз.

Терплячості пацієнта дивується хірург із Польщі.

Юліан Дутка, професор Спеціалізованого шпиталю ім. Жеромського в Кракові:

Пацієнт із переломом шийки стегнової кістки, стегон правого й лівого, але дуже терпеливий. Тривалий час ходить із допомогою милиць. Він потребує термінової операції. Йому вже потрібні операції на стегнових суглобах, бо не може повноцінно рухатися.

Кілька операцій і заміни суглоба перенесла пані Надія. Та болі в жінки - не припинились.

Надія Лучик, пацієнтка Волинської обласної клінічної лікарні:

Упала. Став перелом шийки стегна… І отак: болить весь час болить, болить і болить.

Медики волинської лікарні радяться із польськими колегами.

Адріан Філь, завідувач центру травматології Волинської обласної клінічної лікарні:

Це трошки проблема. То треба десь нарощувати ту кістку, додавати.

Юліан Дутка, професор Спеціалізованого шпиталю ім. Жеромського:

Треба поставити стегновий ендопротез, щоби позбавити болю, який виникає під час ходьби.

Професор Юліан Дутка із завідувачем травматологічного центру Волинської обласної лікарні Адріаном Філем щодня приймають десятки пацієнтів. Кожного ретельно оглядають, аналізують рентгенівські знімки та МРТ. Ось пацієнту з численними ураженнями правої ноги та переломом стегна вставляють спеціальну пластину, яку кріплять до стегнової кістки. Це пришвидшить зростання, і пацієнт зможе ходити.

Юліан Дутка, професор Спеціалізованого шпиталю ім. Жеромського:

Цю пластину застосовують при малоінвазивному лікуванні, при переломах зі зміщенням, аби не робити широке операційне поле, і, відповідно, щоби уникнути зайвих операційних ран… Такі травми дуже серйозні, бо ушкоджують великі ділянки та зумовлюють багато уламків.

Польські хірурги практикують на Волині новітні методи зрощування кісток.

У цьому випадку ми використовуємо невеличкий доступ для ведення самої металоконструкції та через маленькі отвори виконувалося блокування цієї пластинки.

Олександр Дудар, директор Волинської обласної клінічної лікарні:

Професор Дутка - спеціаліст світового ґатунку, людина, яка все життя своє присвятила новітнім розробкам в галузі хірургії ортопедичної, хірургії суглобів. Тому дякую їм, що в такий непростий час для нашої країни все-таки вони вишукали можливість…

За п'ять днів Юліан Дутка разом із волинськими колегами проконсультували понад 100 пацієнтів і провели 50 операцій.