Коля та Даніель упевнені: акція буде підтримкою не тільки воякам, а й тим, хто допомагає армії.

Замов філіжанку кави і допоможи армії купити позашляховик. Таку акцію в одеських кафе запустили музиканти Коля Сєрга і Даніель Салем. Всього 5 тисяч філіжанок - і на фронт їде авто. Умови акції прості: крім свого замовлення, треба оплатити чашку кави для ЗСУ. Чи багато вже грошей зібрали? І чи охотно долучаються українці до ідеї? Розкаже Марія Тарасова.

Микола або ж Коля Серга, музикант та телеведучий, на кілька днів повернувся з фронту до Одеси. Навіть кави випити не встигає, лише розповісти журналістам про нову акцію з підтримки армії. Коля очолює "Культурний десант", який називає швидкою морально-психологічною допомогою для бійців на "нулі". Команда митців не тільки дає концерти, але й бере участь у військових операціях.

Коля Сєрга, співавтор акції "Кава для ЗСУ":

Напевне, не стільки для того, щоб повноцінно повоювати, бо ми не професійні військові. Але це - потрібне, щоб глибше відчувати і тримати руку на пульсі, щоб глибше писати, глибше відчувати, що давати нашим хлопцям.

Музиканти - не тільки моральна підтримка. Вони допомагають бійцям добувати найнеобхідніше. В дефіциті - позашляховики.

Коля Сєрга, співавтор акції "Кава для ЗСУ":

Ми зараз зустрічались з моїм другом, він - командир батальйону розвідки. І ми, разом з "Львами на джипі" передали їм тачку, яку вони мали документально оформити. Тільки передали, був обстріл - і тачки вже немає. І немає чого ставити на облік.

З початком осінньої негоди потреба в прохідних машинах тільки зросте. Ідея акції "Кава для ЗСУ" народилася в Тернополі. А підхопили її в Одесі. Коля Серга та його колега, розвідник і музикант, Даніель Салем пропонують гостям одеських кафе, крім свого замовлення, оплатити і чашку віртуальної кави для ЗСУ. За ці "кавові" гроші і купуватимуть авто.

Марія Тарасова, кореспондентка:

Насправді, купити так звану чашку кави для ЗСУ дуже просто. Достатньо, сидячи за столиком у кафе відсканувати кью-ар код, а далі - перевести кошти за допомоги зручної для вас платіжної системи. Організатори пропонують варіанти від 50 до 500 гривень. Але дехто з одеситів донатить і по 5 тисяч.

До акції долучилися вже понад сто одеських закладів. То - не завжди кав'ярні. Отже, і кава на потреби ЗСУ - не завжди кава.

Фазіль Аскеров, волонтер:

Вчера ребята выложили пост, как они угощали виртуальным бокалом вина, виртуальным бокалом пива. Потому что в реальности сухой закон у ЗСУ, а виртуально можно угостить. Лишь бы деньги капали.

З початку війни Фазіль Аскеров разом з друзями зібрали кошти на 10 автомобілів. Але, каже волонтер, людей, здатних самотужки придбати позашляховик, майже не лишилося. Тепер уся надія на невеликі пожертви від великої кількості українців. Тому Фазіль активно шукає партнерів акції "Кава для ЗСУ". Щодня до неї долучаються десятки одеських закладів. Організатори сподіваються: до кінця місяця їх буде півтисячі. Тоді і результат буде відчутніший.

Фазіль Аскеров, волонтер:

Если 500 заведений, хотя бы по 2 чашки в день, то мы за 5 дней покупаем автомобиль. Автомобиль в среднем стоит 5 тысяч чашек кофе по одесским ценам. Это - не много. Это 1000 одесситов 5 дней по чашке кофе.

Акцію вже підхопили у сусідніх Чорноморську і Южному, а також у Києві та Дніпрі. Якщо долучаться великі міста, впевнені організатори, щодня можна буде купувати по авто. Поки ж простий механізм опановують одесити.

Олена Місюкевич, адміністраторка ресторану:

Гостям дуже цікаво, гості хочуть допомагати, запитують. Кажуть, що хочуть зустрітися з Колею та Даніелем особисто.

Коля та Даніель упевнені: акція буде підтримкою не тільки воякам, а й тим, хто допомагає армії. А зі своїми прихильниками обіцяють обов'язково зустрітися. Поки ж запрошують на віртуальне частування.