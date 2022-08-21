У Мелітополі пролунали вибухи [ Редагувати ]
У неділю, 21 серпня, у різних районах Мелітополя Запорізької області лунають вибухи. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.
Чергова спекотна ніч для окупантів... За прогнозами наших сил спротиву рашистам буде пекельно гаряче кожного дня, доки вони не підуть з нашої землі.
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