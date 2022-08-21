Магучіх стала чемпіонкою Європи зі стрибків у висоту [ Редагувати ]
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх завоювала титул чемпіона Європи зі стрибків у висоту. Про це свідчать результати змагань.
Це перше "золото" для України на ЧЄ в цій дисципліні серед жінок.
Цього року у фіналі чемпіонату Європи брали участь три українки - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
Левченко вибула зі змагань перша. Їй вдалося взяти 1,82 і 1,86 м, але висота 1,9 м на цей раз стала для нашої спортсменки непереборною.
Магучіх змогла легко подолати висоту 1,86 і 1,9 м, пізніше вона прийняла рішення пропустити 1,93. При цьому Геращенко з першої спроби пройшла 1,82, з другої - 1,86 і легко взяла планку 1,9.
На наступному етапі Ярослава Магучіх стала єдиною з решти п'яти учасниць, яка з першого разу взяла планку 1,95 м, забезпечивши собі золоту медаль. На цьому досягненні вона не зупинилася і вирішила спробувати пройти 1,97 м, але безуспішно.
За підсумками турніру, Левченко посіла 9 місце, Геращенко - 5, а Магучіх - 1.
Pure joy! 🥰— European Athletics (@EuroAthletics) August 21, 2022
Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 wins Ukraine's second gold medal of the championships with gold in the high jump! 💙💛#Munich2022 #BackToTheRoofs pic.twitter.com/EJu4TF76HL
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