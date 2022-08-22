У Миколаєві жителів просять тиждень працювати віддалено [ Редагувати ]
Голова ОВА Віталій Кім заявив про те, що Миколаїв не будуть закривати на в'їзд і виїзд на День незалежності. Про це він повідомив в Telegram.
Проте жителів міста просять працювати дистанційно через загрозу ударів з боку окупантів.
Він наголосив, що у Миколаєві та інших районах не будуть вводити подовжену комендантську годину. Це стосується і тих населених пунктів, які часто обстрілюються.
Місто закривати ми не будемо на 23-24 (серпня - ред.). Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти загрожують тим, що обстрілюватимуть пункти ухвалення рішення.
Він додав, що у Миколаєві не будуть проводити масових заходів до Дня незалежності. Жителів просять залишатися вдома у святкові дні.
Також готуємо розпорядження про те, що рекомендуємо всім дистанційно працювати у ці дні, але при цьому місто не закриваємо. Не проводимо заходи, де масове скупчення людей, прошу від себе не збиратися.
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