Голова ОВА Віталій Кім заявив про те, що Миколаїв не будуть закривати на в'їзд і виїзд на День незалежності. Про це він повідомив в Telegram.

Проте жителів міста просять працювати дистанційно через загрозу ударів з боку окупантів.

Він наголосив, що у Миколаєві та інших районах не будуть вводити подовжену комендантську годину. Це стосується і тих населених пунктів, які часто обстрілюються.

Місто закривати ми не будемо на 23-24 (серпня - ред.). Прошу всіх максимально обережно ставитися до цієї ситуації, тому що російські окупанти загрожують тим, що обстрілюватимуть пункти ухвалення рішення.

Він додав, що у Миколаєві не будуть проводити масових заходів до Дня незалежності. Жителів просять залишатися вдома у святкові дні.