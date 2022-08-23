Президент Володимира Зеленського заявив про те, що синьо-жовтий прапор України знов замайорить на всіх тимчасово окупованих територіях. Бо не може бути там прапор тих, хто не знає, що таке свобода. Про це він сказав під час виступу на церемонії підняття Державного прапора України.

І сьогодні, нарешті це сталося, і цей легендарний прапор підіймуть на відкритті Чемпіонату України з футболу.

Він зазначив, що прапор України знов буде там, де його дім, там, де має бути по праву, в усіх тимчасово окупованих містах, селах України.

Замайорить назавжди. У Мелітополі - над Площею Перемоги, там де не може бути прапору тих, хто програє цю війну. Там буде синьо-жовтий. У Херсоні - над Площею Свободи, там не може бути прапору тих, хто не знає що таке свобода. Синьо-жовтий буде на Азовському проспекті в Бердянську і на Зеленій алеї в Скадовську, над АЕС в Енергодарі та над Каховською ГЕС, на Анджигольському маяку та на Савур-могилі, на берегах Сіверського Донця, Кальміусу, біля Олешківських пісків - там не може бути прапору тих, хто вперше чує ці наші українські назви.

Президент зазначив, що український стяг майорітиме й на території тимчасово окупованого прапору.