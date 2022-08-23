Частковий успіх наступу російських військ на Миколаївщині полягає в тому, що їм вдалося зайти на край села Благодатне. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на край села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому... Більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі.

22 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти ведуть наступ на Миколаївському напрямку, маючи частковий успіх у районі села Благодатне.