"На край села зайшли": Кім розповів про успіх окупантів під Миколаєвом [ Редагувати ]
Частковий успіх наступу російських військ на Миколаївщині полягає в тому, що їм вдалося зайти на край села Благодатне. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Там від часткового успіху одна назва, бо вони там на край села зайшли. Я не знаю, 500 метрів. Тому... Більше я коментувати не можу. Я думаю, що наші Збройні Сили там найближчим часом оновлять цю ситуацію та дадуть відповідні коментарі.
22 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що російські окупанти ведуть наступ на Миколаївському напрямку, маючи частковий успіх у районі села Благодатне.
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