У середу, 24 серпня, у Черкаській області жителі чули звуки вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також голова Черкаської ОВА Ігорь Табурець в Telegram.

Вибухи лунали під час повітряної тривоги.

На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється.

Тим часом очільник області закликав залишатися в укриттях через загрозу ракетного удару.

Станом на 11:25 повітряну тривогу скасовано.

Пізніше стало відомо, що це працювало ППО.