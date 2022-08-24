У Черкаській області пролунали вибухи [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, у Черкаській області жителі чули звуки вибухи. Про це повідомляють місцеві ЗМІ, а також голова Черкаської ОВА Ігорь Табурець в Telegram.
Вибухи лунали під час повітряної тривоги.
На Черкащині очевидці повідомляють про звуки вибухів. Інформація уточнюється.
Тим часом очільник області закликав залишатися в укриттях через загрозу ракетного удару.
Станом на 11:25 повітряну тривогу скасовано.
Пізніше стало відомо, що це працювало ППО.
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