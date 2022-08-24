ЄСПЛ зобов'язав росію забезпечити права полонених українських захисників [ Редагувати ]
У вівторок, 23 серпня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) в терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання росією прав полонених Захисників України і поширив застосування термінових вказівок у справі "Україна проти росії" щодо військовополонених. Про це повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook.
ЄСПЛ надав рф термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їх фізичній цілісності і права на життя.
Суд зазначив, що надані росією вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і вказав, що вони також застосовуються і в Міждержавній справі "Україна проти росії".
Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про рішення.
Рішення ЄСПЛ є підтвердженням того, що суд уважно ставиться до всіх справ, пов'язаних зі збройною агресією, будь то Міждержавна або індивідуальна справа. Тимчасові заходи у міждержавній справі України проти росії тепер також охоплюють і права військовополонених.
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