У вівторок, 23 серпня, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) в терміновому порядку розглянув клопотання України про дотримання росією прав полонених Захисників України і поширив застосування термінових вказівок у справі "Україна проти росії" щодо військовополонених. Про це повідомляє Міністерство юстиції України в Facebook.

ЄСПЛ надав рф термінові вказівки щодо негайного забезпечення закріплених Конвенцією прав, включаючи медичну допомогу, що охоплюють будь-які запити від імені українських військовополонених, у яких надано достатньо доказів з приводу серйозного і неминучого ризику заподіяння непоправної шкоди їх фізичній цілісності і права на життя.

Суд зазначив, що надані росією вказівки щодо українських військовополонених продовжують діяти, і вказав, що вони також застосовуються і в Міждержавній справі "Україна проти росії".

Крім того, ЄСПЛ терміново поінформував Комітет міністрів Ради Європи про рішення.