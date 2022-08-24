Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що голова білоруського режиму Олександр Лукашенко впевнений, що світ "не бачить" його сприяння росії у війні проти України. Тому й бажає українцям "мирного неба", паралельно відправляючи снаряди по ним же.

Вважаю, що пан Лукашенко серйозно думає, що світ не фіксує прямо співучасті його політичної групи в умисних злочинах проти України. І тому продовжує влаштовувати публічну клоунаду. Учора активно розповідав, що за три-чотири дні все закінчиться, і неслухняних українців виріжуть, а сьогодні, у найкращих традиціях циніків, бажає Україні "мирного неба", відправляючи з власних аеродромів тонни смертоносних снарядів для атаки на мирні українські міста.

На думку Подоляка, юридично все, що робить пан Лукашенко, абсолютно точно і конкретно прописано кров'ю українців. Тому, за словами радника Єрмака, необхідно дочекатися закінчення війни, в якій Україна обов'язково переможе, щоб детально обговорити всі аспекти відтінків "мирного неба над Україною".