У середу, 24 серпня, у Міноборони України заявили про те, що росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі. Про це повідомляється у Twitter.

Українське відомство звернулося до ворога у День Незалежності нашої держави.

russia, today - just like half a year ago - you still have the opportunity to sign your capitulation, before we destroy you on our land.

Do not lose your chance, the clock is ticking… tick-tock, tick-tock.