У середу, 24 серпня, у Міноборони України заявили про те, що росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі. Про це повідомляється у Twitter.

Українське відомство звернулося до ворога у День Незалежності нашої держави.

росія, сьогодні - як і півроку тому - у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо тебе на нашій землі. Не втрачай свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так.