Міноборони України дало росії шанс на капітуляцію [ Редагувати ]
У середу, 24 серпня, у Міноборони України заявили про те, що росія ще має можливість підписати свою капітуляцію та піти з української землі. Про це повідомляється у Twitter.
Українське відомство звернулося до ворога у День Незалежності нашої держави.
росія, сьогодні - як і півроку тому - у тебе ще є можливість підписати свою капітуляцію, поки ми не знищимо тебе на нашій землі. Не втрачай свій шанс, годинник цокає… тік-так, тік-так.
russia, today - just like half a year ago - you still have the opportunity to sign your capitulation, before we destroy you on our land.— Defense of Ukraine (@DefenceU) August 24, 2022
Do not lose your chance, the clock is ticking… tick-tock, tick-tock.
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