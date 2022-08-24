Окупанти завдали два ракетних удари по Хмельницькій області: в ОВА розповіли про наслідки [ Редагувати ]
Російська армія завдала два ракетних удари по території Шепетівського району, наслідки обстрілу ліквідовуються.
Про це повідомляє очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій.
"Пожежа локалізована. Зараз там працюють служби ДСНС. Наслідки ми ліквідуємо", - заявив Гамалій.
Очільник області повідомив, що два ракетних удари були завдані по критичній інфраструктурі Шепетівського району. В будинках, що знаходяться поруч було вибито вікна та двері. Влада з'ясовує інформацію щодо постраждалих.
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