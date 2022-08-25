Спікер МЗС Олега Ніколенка заявив про те, що ракетний терор, який влаштувала росія на День Незалежності України, є чумою 21 століття. Про це він заявив в Twitter.

За його словами, ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.

Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм - це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це.