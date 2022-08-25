В МЗС відреагували на терор росіян на День Незалежності [ Редагувати ]
Спікер МЗС Олега Ніколенка заявив про те, що ракетний терор, який влаштувала росія на День Незалежності України, є чумою 21 століття. Про це він заявив в Twitter.
За його словами, ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.
Лише вчора по всій Україні було 189 сирен повітряної тривоги, загалом 14 годин. 25 мирних жителів загинули внаслідок російського ракетного удару по вокзалу на сході України. Російський тероризм - це чума 21 століття. Тільки ізоляція та глобальна рішучість можуть зупинити це.
Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) August 20, 2022
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