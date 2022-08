Спікер МЗС Олега Ніколенка заявив про те, що ракетний терор, який влаштувала росія на День Незалежності України, є чумою 21 століття. Про це він заявив в Twitter.

За його словами, ізоляція та глобальна рішучість має зупинити дії країни-агресора.

Russia’s Ambassador Mikhail Ulyanov is calling for the elimination of the Ukrainian nation. This genocidal language must not be tolerated. We call on the entire diplomatic community in Vienna to boycott Ulyanov, and on the host country, Austria - to declare him persona non grata. pic.twitter.com/tbCTW4dU6s