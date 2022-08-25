Іспанія на День незалежності підготувала для України новий пакет військової допомоги, який включає засоби ППО та броньовану техніку. Про це повідомляє El Pais.

Мадрид виділив для України:

повну батарею протиповітряної оборони,

20 броньованих машин,

75 палет із боєприпасами для польової артилерії.

За даними Міноборони Іспанія, українська сторона вже отримала бронемобілі та снаряди.

Європейська країна виділила 1000 тонн дизеля вартістю близько 2,5 млн євро.

Іспанія підготує ще 30 тисяч комплектів зимової військової форми, 15,6 тисячі курток, 15 тисяч костюмів та кілька тисяч одиниць додаткового одягу. Амуніція прибуде в Україну вже в вересні.

Також Іспанія буде навчати українських військових роботі зенітної батареї і проведе навчання для Повітряних сил у "країні-союзниці".