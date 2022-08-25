В Івано-Франківську до Дня незалежності студенти одного із місцевих університетів сьогодні організували благодійний ярмарок. Торгували на ньому всім, що самі спекли та зробили. В такий спосіб молоді люди вирішили підтримати своїх товаришів - таких як вони студентів, які нині боронять нашу країну від окупантів на фронті. Чи багато вдалося зібрати коштів? І на що збираються витрати гроші?

Територію біля Прикарпатського університету можна сплутати зі справжнім ринком… Усюди - імпровізовані ятки з крамом, поруч - галасливі студенти запрошують перехожих завітати на благодійний ярмарок.

Розхвалює свій товар і Оксана. Вона - майбутня філологиня. Розповідає: все, що на столі - приготували дівчата з її факультету. Хтось випікав, хтось закуповував, хтось пожертвував грошима. Осторонь не залишився ніхто. Адже все вторговане піде тим студентам, які захищають Україну в лавах ЗСУ. Нині таких у їхньому університеті більше півсотні.

Оксана Бойко, студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника:

Ідея допомогти нашим студентам виникла раніше, але коли на брифінгу ректора почули, що студентів із Прикарпатського вже більше п''ятдесяти, то ми вирішили не гаяти часу і провести це так якраз на 24 серпня, на День Незалежності знаково.

Допомагає своїм університетським побратимам також Іванна. Каже: багатьох із них знає особисто. Захоплюється їхньою відвагою та сміливістю.

Іванна, студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника:

Кожен зараз має якимось чином допомагати нашій країні, робити все для того, щоб якнайшвидше перемогли. Кожен на своєму фронті. Хтось воює, хтось волонтерить. Хтось збирає гроші, хтось робить пряники.

До участі в ярмарку, розповідає Іванна, їй допомагала готувалися вся родина. Мама напекла пряників, а школярка-сестричка наробила прикрас з бісеру.

Катя, сестра Іванни:

Я хочу допомогти всім, щоб вони нас захищають, а ми для них нічого не робимо, а так ми їм допомагаємо.

Тетяна, мама Іванни:

Такі діти як моя дитина зараз на війні захищають нас, тому ми захотіли долучитися, допомогти. Зібрати кошти, хоча б щось хоч невеликий внесок, але зробити для них.

Батько студентки Аліни віддав за Україну своє життя. Дівчина розповідає: його мобілізували - 24 лютого, а у квітні він загинув від ворожої ракети. На ярмарок вона принесла домашню випічку.

Аліна, студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника:

На жаль, тоді у них зброї ще не було, щоб захищатися, і вони відбивалися чим могли. Але ракета влучила там де вони перекривалися. Хочемо як найбільше зібрати грошей аби врятувати .. докупити якихось речей, який у воїнів не стає, щоб зберегти якнайбільше життів.

Покупців на ярмарку зібралося чимало. За менш ніж годину - прилавки спорожніли. Багато хто платив більше встановленої ціни, а хтось - просто лишали гроші. Загалом студенти вторгували - майже тридцять тисяч гривень.

Тетяна, жителька Івано-Франківська:

Купили рулетики, купили кекси.. і хочемо ще браслетик. Перше - підтримати наших студентів, які воюють, а по-друге, це дуже хороша ініціатива, які треба підтримувати. З одного боку, дуже шкода їх, тому що вони могли б вчитися і зробити багато для майбутнього України, а з іншого боку, вони на тому фронті, де важливіше і де потрібніші. Тому нехай їх Бог оберігає і все буде добре.

На фронт пішли не лише хлопці, а й дівчата, кажуть в університеті. Всі - з різних курсів, і факультетів. Найбільше з історичного.

Руслан Запухляк, проректор з науково-педагогічної роботи Прикарпатського національного університету:

Студентів не беруть, вони мають відстрочку, але в більшості це є добровольці, які пішли воювати. У більшості вони зі зброєю у руках у різних частинах знаходяться, і пришвидшують нашу перемогу. Тут треба сказати, що наші студенти самі зініціювали такий захід, можемо допомогти студентам амуніцію, медикаментами і різними речами, які є на фронті.

Оксана Бойко, студентка Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника:

Знаєте, багато є таких, які тікають від цієї війни, які бояться, а тут студенти, які по суті захищені від цієї війни, пішли першими. З лав студентських пішли у лави військові. І знаєте, такий тремб на душі і сльози, бо вони захищають наше майбутнє. А цей той мінімум, який можемо зробити для них.

Цей благодійний ярмарок - не єдиний захід, який студенти провели, аби фінансово підтримати своїх одногрупників на фронті. І не останній, - запевняють учні.