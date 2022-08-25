Ціна газу в Європі різко зросла і досягла максимуму з березня [ Редагувати ]
Вперше з 7 березня ціни на газ в Європі перевищили 3 300 доларів за тисячу кубометрів.
Про це повідомляє лондонська біржа ICE.
За її даними, вартість вересневого ф'ючерсу на хабі TTF в Нідерландах зросла до 3 313 доларів за тисячу кубометрів, або 321 євро за мегават-годину.
При цьому з початку сьогоднішнього дня, 25 серпня, загальне зростання вартості газу склало більше 10%.
Варто зауважити, що такий різкий стрибок ціни газу відбувається на тлі планів "Газпрому" тимчасово скоротити експорт до Європи трубопроводом "Північний потік".
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Компанія-оператор газової мережі Німеччини запроваджує його, щоб підтримати імпортерів, які тепер змушені закуповувати газ за більш високими цінами.