Колишня перша ракетка світу сербський тенісист Новак Джокович повідомив, що не братиме участі у Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open).

Рішення спортсмена пов'язане з відмовою робити щеплення від COVID-19 відповідно до вимог влади США.

На жаль, я не зможу приїхати до Нью-Йорка на Відкритий чемпіонат США. Дякую вболівальникам за підтримку. Успіхів іншим гравцям. Підтримуватиму хорошу форму, зберігатиму позитивний настрій та чекатиму наступної можливості. Побачимося, світ тенісу.

25 серпня Центр контролю та профілактики захворювань США оновив правила для в'їзду іноземців до країни. Відповідно до них необхідно пройти вакцинацію від коронавірусу.

Новак Джокович неодноразово говорив, що не робитиме щеплення навіть під загрозою пропуску тенісних турнірів. Раніше спортсмена зняли з турнірів "Мастерс" у Монреалі та Цинциннаті. На початку сезону тенісист пропустив перший тур Великого шолому Australian Open.

35-річний Новак Джокович посідає шосте місце у рейтингу Асоціації тенісистів-професіоналів (ATP). За його плечима перемоги на 21 турнірах Великого шолому: 9 - Australian Open, 7 - Wimbledon, 3 - US Open, 2- Roland Garros.

US Open є заключним, четвертим у сезоні турніром Великого шолому. Цього року він відбудеться з 29 серпня до 11 вересня на покритті "хард". Загальний призовий фонд змагань становитиме $60 млн. Переможцем торішнього турніру є росіянин Данило Медведєв, який у фіналі здолав Джоковича.