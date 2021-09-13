Россиянин Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича из Сербии в финале Открытого чемпионата США по теннису (US Open), который проходил в Нью-Йорке. Матч завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

A simply stunning performance from @DaniilMedwed pic.twitter.com/0sF1r2CiNg — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

25-летний Даниил Медведев - вторая ракетка мира. Он трижды выходил в финалы турниров Большого шлема и дважды в финал US Open, и впервые одержал победу.

Медведев стал первым россиянином за 16 лет, победившим на турнире Большого шлема. В 2005 году на Открытом чемпионате Австралии победил Марат Сафин.

34-летний Новак Джокович занимает первое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). За его плечами победы в 20 турнирах Большого шлема, как у испанца Рафаэля Надаля и швейцарца Роджера Федерера. В 2021 году он победил в Roland Garros, Wimbledon и Australian Open. В финале Australian Open он обыграл Даниила Медведева.

US Open являлся заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходил на покрытии "хард". Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составил рекордные $57,5 млн. Медведев получит за победу $2,5 млн.

Напомним, что 18-летняя британка Эмма Радукану выиграла женский US Open.