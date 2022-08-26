Візит МАГАТЕ на ЗАЕС: росія анонсує "провокації" [ Редагувати ]
У ЗМІ країни ворога почали розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.
У своїй звичній манері вони звинувачують в таких намірах українських захисників.
Зокрема, про так звані "провокації" заявив самопроголошений "член головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов
І ми чудово розуміємо, що українська сторона може "всадити в спину" цієї місії інспекції МАГАТЕ, з чого завгодно вистрілити, а потім сказати: ось росія обстріляла.
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