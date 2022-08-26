У ЗМІ країни ворога почали розганяти інформацію окупаційної влади в Запорізькій області про нібито можливі "провокації" на ЗАЕС під час візиту місії МАГАТЕ. Про це повідомляє російське пропагандистське видання ТАСС.

У своїй звичній манері вони звинувачують в таких намірах українських захисників.

Зокрема, про так звані "провокації" заявив самопроголошений "член головної ради військово-цивільної адміністрації" Запорізької області Володимир Рогов