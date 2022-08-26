ЗАЕС підключена до мережі та виробляє електроенергію для потреб України [ Редагувати ]
У п'ятницю, 26 серпня, о 14:04 один із зупинених вчора енергоблоків ЗАЕС під’єднано до енергомережі, триває набір потужності. Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".
Енергоблок було підʼєднано у пʼятницю, 26 серпня 2022 року, о 14:04.
Зауважень до роботи обладнання і систем безпеки немає.
Атомники Запорізької АЕС – справжні герої! Вони невтомно та міцно тримають на своїх плечах ядерну та радіаційну безпеку України й усієї Європи і самовіддано працюють, щоб рідна країна мала життєдайну електроенергію.
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