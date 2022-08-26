У Запоріжжі прогримів вибух [ Редагувати ]
У п'ятницю вдень, 26 серпня, в Запоріжжі прогримів вибух. Про це повідомляє "Суспільне".
У місті та області повітряна тривога не була оголошена.
У Запоріжжі було чути звук вибуху, повідомляють місцеві жителі. При цьому тривога не була оголошена.
Глава Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що в місті працює ППО.
Без паніки! Спрацювало ППО Збройних сил України! Бережіть себе! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!
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