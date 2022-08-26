Україна закупила достатньо необхідних препаратів на випадок можливої аварії на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС).

Про це повідомляє міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на телемарафоні.

Зокрема, він заявив, що не потрібно зараз скуповувати йодид калію.

"Держава закупила в достатній кількості препарати, які дозволять нам захистити щитовидну залозу, щоб радіаційний йод не чинив негативного впливу, і вони будуть видані тоді, коли потрібно", - зазначив він.

За його словами, всі лікарні в потенційній зоні впливу забезпечені цим препаратом. Причому це таблетки, в яких діючі речовини містяться саме в тих пропорціях, які потрібні.