Сама школярка впевнена, її робота - маленький особистий внесок у перемогу України

Каримати, бронежилети, тактичні окуляри, тепловізори та навіть автівки. Усе це добро - придбали для Збройних Сил України... діти! Ці пів року повномасштабної війни вони своїми співами, малюнками та кмітливістю - заробляють гроші для нашого війська. І з таким тилом - ми точно переможемо! Зворушливі історії про великі вчинки маленьких патріотів - в матеріалі Ярини Марків.

Спекотний день. Село Заставна на Буковині. Посеред вулиці - стіл, а на ньому - вишитий рушник, всіяний прикрасами та смаколиками. І Діана у вишиванці.

Ось ці з яблуком, ось ці з маком, це компот мультивітамін, булочки по 15 гривень, стаканчик компоту по 10.

Все власного приготування. 10-річна Діанка Филипюк пече пиріжки, кекси та печиво, плете патріотичні браслети й виготовляє сережки. А потім мало не щодня приходить сюди, на площу, їх продавати. Торгівлю веде, щоб допомогти ЗСУ.

Слава Україні, це тобі, ти молодець, дякую тобі (жме їй руку) - Візьміть щось - Не треба у нас все є, дякуємо тобі. Ти робиш гарну справу.

А поруч з Діанкою - фото козака. Це дідусь дівчинки - Василь Рудей, який зник на війні безвісти.

Спочатку він дзвонив, а потім вже у березні по-моєму вже не дзвонив. Тато з дідусем ще з 2014 року воювали, коли мені було два рочки чи три десь так. Я майже його не бачила і дідуся так само.

Діана тут, бо не може бути осторонь. За кілька тижнів праці - вторгувала для армії понад сім тисяч гривень! І коли втома бере верхи - дівчинка дивиться на світлину дідуся й розуміє, здаватися - не можна.

Діана Филипюк, волонтерка:

Я хочу, щоб швидше закінчилася війна, всі повернулися з війни до себе додому, до своєї сім'ї, мій дідусь повернувся до нас, і був мир.

А це вже інша наша героїня - десятирічна Єва із Запоріжжя. Дівчинка щодня виплітає з півдесятка патріотичних прикрас з бісеру. Кошти від продажу - спрямовує на потреби війська.

Єва Чорна, волонтерка:

Спочатку я плела кільця, фігурки з бісеру, а потім я побачила, що люди теж плетуть ось такі прикраси та допомагають ЗСУ, я теж вирішила плести ось такі прикраси та допомагати ЗСУ. Ми вже зібрали кошти на тактичні окуляри.

А ще треба на дощовики, осінь на носі, - каже дівчинка. Три тисячі гривень Єва вже наволонтерила. Замовлення надходять із Запоріжжя, Західної України та навіть з-за кордону. Мама дівчинки переконана: виготовлення прикрас для її доньки - не просто хобі.

Марія Чорна, мама Єви:

Це виховання патріотизму, це виховання сердечності, це виховання любові до своєї країни, до своїх людей. Вона розуміє, що вона допомагає, вона розуміє, що вона робить добру справу, вона розуміє, що тим самим вона прискорює закінчення війни.

Сама школярка впевнена, її робота - маленький особистий внесок у перемогу України.

Україна переможе, тому що ми сильні, в нас дуже сильний дух.

І такі діти - по всій Україні!

Мене звуть Мілана, я з Краматорську та я дуже хотіла допомогти ЗСУ.

Юні українці купують нашим захисникам бронежилети, каримати...

Машину... щоб наші військові могли швидше пересуватися.

Нужно було зібрать на тепловізори якісь там, дрони. То я оце й збираю.

Не плачте за мною якщо в полі згину

Співають, готують, танцюють, малюють.

Робимо браслетики, картини малюємо і наліпки там.. - Скільки коштують? - П'ять гривень.

І віддають найцінніше.

Не знала як допомогти й мені прийшла така думка - відрізати волосся.

У переходах, просто неба, на блокпостах.