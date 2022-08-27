Очільник Харківщини зробив заяву про евакуацію населення [ Редагувати ]
Наразі немає підстав, щоб проводити обов'язкову евакуацію у Харківській області. Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Наразі підстав для обов'язкової евакуації з Харківської області та Харкова немає.
Очільник Харківщини назвав підстави для евакуації населення:
- загроза оточення;
- захоплення міста;
- потрапляння населеного пункту на територію, де будуть вести активні бойові дії.
За словами Синєгубова, планова підготовка до евакуації проводиться постійно. Це роблять, зокрема, через підготовку до зими та стан критичної інфраструктури у прифронтових населених пунктах.
Нагадаємо, що віце-прем'єрка з питань реінтеграції Ірина Верещук заявила 26 серпня, що влада готує часткову евакуацію з прифронтових районів Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.
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