Терористи накрили вогнем мирних мешканців Харківського та Чугуївського районів області, повідомив 26 серпня голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

"Близько другої ночі ворог завдав ракетного удару по місту Чугуїв. Пошкоджено інфраструктурний об'єкт. Через півгодини росіяни атакували Дергачі, там зруйновано освітній заклад. На жаль, загинула жінка приблизно 50 років, 59-річний чоловік поранений. Інформація уточнюється", – зазначив він.

Протягом минулої доби ворог обстрілював Чугуївський та Богодухівський райони Харківщини. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, знищено кілька автомобілів, сталися пожежі.

Протягом 25 серпня в Чугуївському районі загинула людина та ще двоє отримали поранення.

"На лінії зіткнення тривають бойові дії. Противник обстрілює наші позиції та прилеглі населені пункти зі ствольної та реактивної артилерії, танків, використовує безпілотники. Наші захисники чинять належний спротив, завдають ворогу втрат та надійно тримають свої позиції", – додав Синєгубов.