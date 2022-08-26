Названо області, в яких може пройти обов'язкова евакуація [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
На випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.
Про це повідомляє віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірини Верещук.
За її словами, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.
"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.
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