На випадок погіршення ситуації на фронті готується обов'язкова евакуація ще з трьох областей, крім Донецької.

Про це повідомляє віце-прем'єр з питань реінтеграції Ірини Верещук.

За її словами, хоча обов'язкова евакуація оголошена тільки в Донецькій області, її готують в Харківській, Запорізький і Миколаївській областях.

"Я не кажу про весь регіон, але частини потребуватимуть обов'язкової евакуації. Ми до неї теж готуємося", - зазначила вона.