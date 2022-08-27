Росія може влаштувати кризи в Європі, оскільки кремль хоче покращити свої позиції за столом переговорів та отримати вигоду.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Подоляк припустив, що для створення кризи рф може направити велику кількість мігрантів на кордони з ЄС. Також москва може планувати терористичні атаки на інфраструктурні об'єкти.

За його словами, таким чином росія хоче покращити переговорну позицію, або добиватися іншої вигоди для себе. Водночас Подоляк наголосив, що глава кремля володимир путін зосереджується на війні на виснаження.

"Вони почнуть залаштунково маніпулювати настроями, провокувати втому від війни", - підкреслив радник керівника ОП.

Подоляк додав, що Україні потрібно більше озброєння, аби переломили хід війни.